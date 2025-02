Suspeito de feminicídio segue foragido e alega risco à segurança

A defesa de Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, de 31 anos, afirma que o disparo que matou a empresária Mirieli Santos, de 26 anos, foi acidental. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (22), na residência do casal, em Água Clara, a 193 km de Campo Grande.

Suspeito estava escondido em uma mata, a mais de 50 km do local do crime

4º feminicídio em Mato Grosso do Sul

O crime ocorreu na madrugada de sábado (22) em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande. Mirielli, de 26 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido, Fausto. O Boletim de Ocorrência aponta que a vítima foi socorrida pelo suspeito e pelo irmão, após ser baleada no abdômen. No entanto, ela chegou ao hospital sem vida.

Segundo a polícia, o irmão da vítima estava na casa de Fausto com outras pessoas quando Mirielli chegou. O ex-casal discutiu e entrou na residência. Pouco depois, disparos foram ouvidos. Ao entrar no imóvel, o irmão encontrou Mirielli ferida no chão. Ele e Fausto a levaram ao hospital, mas o suspeito fugiu em seguida.

Durante a perícia no local do crime, foram encontradas munições calibre .22 e um revólver .38 enrolado em um cobertor. A arma tinha três cartuchos deflagrados e três intactos.

A Polícia Civil e a perícia seguem com as investigações, enquanto a Polícia Militar realiza buscas para localizar o suspeito. Este é o quarto feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.