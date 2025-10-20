Suspeito de furto em joalheira é preso no forro de shopping na Capital

Um homem suspeito de invadir uma joalheria no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, foi preso na tarde de domingo (19) depois de ser encontrado escondido no forro do centro comercial. Outro envolvido na tentativa de furto conseguiu fugir e é procurado pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o suspeito, que não teve o nome divulgado, pode ter passado a noite dentro do shopping ou entrado pelo próprio forro. O teto quebrado da joalheria foi a principal pista que levou os policiais até o homem.

Uma das hipóteses levantadas é que o invasor tenha se passado por cliente durante o expediente, escondido dentro da loja e esperado o fechamento do shopping para agir.

Durante as buscas, equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foram acionadas para vasculhar o forro e áreas de difícil acesso do centro comercial.

Investigação e Consequências

Embora a situação tenha causado atraso na entrada de alguns colaboradores do shopping na manhã de domingo para o expediente, nenhum objeto da joalheria foi levado. Ainda de acordo com informações nenhum vidro foi quebrado e as vitrines permaneceram intactas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol).