Suspeito de integrar facção do Amapá é preso em Campo Grande

Um homem investigado por integrar uma organização criminosa com atuação interestadual foi preso na manhã desta terça-feira (1º), em Campo Grande, durante operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu em uma casa na Vila Piratininga, zona sul da capital.

O suspeito era alvo de prisão preventiva no âmbito da operação “Dama do Tráfico”, deflagrada pela Polícia Civil do Amapá no último dia 25 de março. Segundo a investigação, ele seria um dos principais integrantes da facção, que atua com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em pelo menos três estados: Amapá, Pará e Mato Grosso do Sul.

O grupo é acusado de movimentar cerca de R$ 2,5 milhões a cada semestre, utilizando métodos para dificultar o rastreamento do dinheiro, como empresas de fachada, contas bancárias em nome de terceiros e a prática de “smurfing” — técnica que consiste em fracionar grandes valores em pequenas quantias para evitar a detecção por órgãos de controle.

Com a prisão realizada nesta terça-feira, sobe para cinco o número de suspeitos detidos desde o início da operação. A ação que levou à captura foi resultado da troca de informações entre o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco/MS) e a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc/AP).

*Com informações da PCMS