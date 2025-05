Suspeito de matar comerciante com 19 facadas é preso após dois meses foragido

Foi preso nesta quarta-feira (14), em São Gabriel do Oeste, o homem apontado como autor do homicídio que tirou a vida do comerciante Fábio Alexandre da Silva, de 42 anos, em Campo Grande.

O crime ocorreu no dia 9 de março, no bairro Jardim Noroeste, e chocou moradores da região pela brutalidade: a vítima foi encontrada com 19 perfurações no tórax e no pescoço.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios (DHPP) apontam que Fábio aguardava na calçada por uma mulher com quem mantinha um relacionamento recente, quando foi surpreendido e atacado.

A motocicleta da vítima foi encontrada caída ao lado do corpo, o que indica que ele tentou fugir do agressor, mas não conseguiu.

Segundo a polícia, a mulher que Fábio pretendia encontrar morava a cerca de cem metros do local do crime e havia se separado recentemente do suspeito, com quem tem dois filhos.

Com base em imagens de câmeras de segurança, depoimentos e dados de celular, os investigadores chegaram ao ex-companheiro da mulher, um homem de 33 anos com histórico de violência doméstica.

Durante a apuração, surgiram indícios de que o suspeito estaria coagindo testemunhas. Por isso, a DHPP solicitou a prisão temporária por 30 dias, medida que foi autorizada pela Justiça.

No entanto, as primeiras tentativas de captura não tiveram sucesso, já que o homem contava com ajuda de familiares para escapar.

Após semanas de buscas, o suspeito foi localizado na manhã desta quarta-feira em São Gabriel do Oeste, em uma ação conjunta da DHPP com o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Durante o interrogatório, segundo a polícia, ele confessou o crime de forma fria e declarou que a vítima “morreu por mexer com mulher dos outros”.

O caso segue sob investigação, e a polícia apura se houve participação de terceiros na fuga do autor.

*Com informações da Polícia Civil de MS