Suspeito de matar duas onças-pardas é preso em Camapuã

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (24) suspeito de abater duas onças-pardas em uma propriedade rural de Camapuã, a cerca de 135 quilômetros de Campo Grande.

A captura ocorreu após denúncia anônima que alertou a Polícia Militar Ambiental (PMA) sobre a prática de caça ilegal na região.

No local indicado, os policiais encontraram as carcaças de duas onças-pardas — espécie ameaçada de extinção e protegida pela legislação ambiental brasileira. O suspeito, que portava um revólver calibre .357 da marca Taurus, foi identificado e levado à Delegacia de Polícia Civil do município.

Segundo a PMA, o caso não tem ligação com o recente episódio envolvendo uma onça-pintada capturada no Pantanal, que está sob cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

A Polícia Civil irá investigar se o abate das onças tinha como objetivo a comercialização das peles ou se o crime foi exclusivamente de caça.

*Com informações do Governo de MS