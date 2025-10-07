Veículos de Comunicação
Suspeito de matar vendedor de doces em frente à Igreja do Perpétuo Socorro é preso

Homem de 31 anos foi localizado no trabalho e confessou o crime

Fernando de Carvalho

Crime ocorreu em fevereiro - Foto: Reprodução/Sesau
Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (6) suspeito de matar o vendedor de doces Israel dos Santos Nunes, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

O crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a vítima trabalhava na entrada principal do templo.

Segundo as investigações, Israel foi atacado com uma facada no tórax após se recusar a dar dinheiro ao suspeito, que aparentava estar sob efeito de drogas. Ferido, ele ainda tentou correr em busca de ajuda, mas caiu sem vida nas escadarias da igreja, diante dos fiéis que participavam da missa.

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão e ajudaram na identificação do autor, natural da Bahia e com histórico de crimes — incluindo dois homicídios, um consumado e outro tentado.

Após o crime, ele fugiu da residência onde morava, o que atrasou o cumprimento do mandado de prisão.

O homem foi encontrado no local de trabalho por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante a prisão, confessou o assassinato, mas afirmou ter agido em resposta a uma agressão, versão que não corresponde às provas reunidas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece detido à disposição da Justiça.

*Com informações da PCMS

