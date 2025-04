Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Naviraí após vítima recusar envolvimento em furto

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (28) em Naviraí, sul de Mato Grosso do Sul, suspeito de tentar matar um jovem de 23 anos após um desentendimento motivado por um suposto furto de carne bovina.

Segundo as investigações, a vítima teria se recusado a participar do crime e, por isso, acabou brutalmente agredida.

O caso ocorreu na madrugada de 7 de abril deste ano, em um terreno baldio na região central da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria surpreendido a vítima com um disparo de arma de fogo e, em seguida, desferido diversos golpes de faca.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu fugir e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Municipal com múltiplas lesões confirmadas em exame de corpo de delito.

A partir de depoimentos e diligências da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Naviraí, os investigadores chegaram à identidade do suspeito e pediram à Justiça a prisão preventiva, com base na gravidade do crime e no risco de novas investidas. O mandado foi expedido e cumprido nesta segunda-feira.

Após ser localizado, o suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Judiciário. A polícia não descarta a possibilidade de o caso ter outras ramificações e segue apurando se há mais pessoas envolvidas.

*Com informações da Polícia Civil de MS