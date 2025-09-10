Veículos de Comunicação
Suspeito de tráfico é preso com drogas e objetos roubados em Campo Grande

Homem de 32 anos foi detido na Vila São Jorge da Lagoa com entorpecentes, balança de precisão e máquina de cartão

Fernando de Carvalho

Homem foi detido na Vila São Jorge da Lagoa - Foto: Divulgação/PCMS
Homem foi detido na Vila São Jorge da Lagoa - Foto: Divulgação/PCMS

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (9) suspeito de comandar um ponto de venda de drogas na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

A ação ocorreu durante investigações de um furto conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (6ª DP), após denúncia anônima sobre movimentação suspeita no endereço.

Dentro da residência, os investigadores encontraram porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão utilizada para as transações. O suspeito também admitiu receber objetos roubados em troca de entorpecentes.

Além das drogas, foram apreendidos diversos itens que, segundo a própria confissão do homem, haviam sido obtidos de criminosos da região como pagamento por drogas. Ele foi indiciado por tráfico e receptação e permanece preso sem direito a fiança, já que o crime de tráfico é considerado inafiançável pela Constituição Federal.

*Com informações da PCMS

