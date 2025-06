Suspeito de tráfico morre após confronto com policiais na região sul de Campo Grande

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (23) após trocar tiros com a polícia durante uma ação em uma residência na região sul de Campo Grande. No local, foram apreendidos 403,4 quilos de maconha, distribuídos em 400 tabletes.

A ocorrência teve início após uma denúncia sobre um possível carregamento de entorpecentes entregue no imóvel. Ao chegar no endereço indicado, os policiais avistaram o suspeito manuseando o que parecia ser droga na varanda.

Com a chegada da equipe, ele correu para os fundos da casa, fez uma ligação por celular e, em seguida, destruiu o aparelho.

Confronto armado e morte no hospital

Segundo o relato dos policiais, o homem se recusou a abrir o portão da residência. Pouco depois, teria sido visto com uma arma de fogo dentro da casa. Mesmo com ordens verbais para largar o revólver, ele disparou contra a equipe, que revidou.

Após o confronto, o suspeito ainda apresentava sinais vitais. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional Rosa Pedrossian, mas morreu após atendimento médico.

Grande volume de droga e arma apreendida

Durante as buscas, os policiais encontraram duas caixas com tabletes de maconha na varanda e o restante no interior da residência, ao lado de uma balança de precisão. A perícia técnica esteve no local e recolheu o material para análise.

O homem estava com um revólver calibre .38, que foi apreendido com munições deflagradas. As armas usadas pelos policiais também foram recolhidas e lacradas, conforme os protocolos.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do Batalhão de Choque