Suspeito de violência doméstica é preso com duas armas de fogo em Iguatemi

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), em Iguatemi, após ser denunciado por violência doméstica. Ele foi encontrado pela polícia na própria residência, onde mantinha duas armas de fogo carregadas.

A vítima, que vivia com o suspeito, procurou a delegacia da cidade e relatou ter sofrido ameaças com arma de fogo e tentativa de enforcamento durante a madrugada. Segundo o relato, as agressões ocorreram no quarto do casal, e ela só conseguiu escapar após fugir para a casa de uma amiga.

Com base nas informações, policiais se deslocaram até a residência, onde localizaram o suspeito. No local, foram apreendidos dois revólveres, ambos municiados com oito projéteis.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi e autuado pelos crimes de ameaça, vias de fato e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O caso segue sob investigação.

*Com informações da PCMS