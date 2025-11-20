Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

À PROCURA DE COBRE

Suspeito invade casa, é contido por moradores e acaba hospitalizado

Homem foi flagrado furtando fios usados como varal

Karina Anunciato

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem à Santa Casa (Foto: Reprodução/ Freepik)
O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o homem à Santa Casa (Foto: Reprodução/ Freepik)

A Polícia Militar (10º BPM) foi acionada na manhã desta quinta-feira (19) após um homem invadir uma residência e ser contido pelos moradores no Parque Lageado. O suspeito, identificado como Daniel, entrou no imóvel com a intenção de furtar fios de cobre usados como varal.

O proprietário da casa e seu filho flagraram o homem dentro da residência. Segundo eles, Daniel estava armado com uma faca e carregava um alicate. O homem foi surpreendido tentando subtrair fios pendurados utilizados como varais. Houve luta corporal, e populares que aguardavam ônibus em frente ao local também intervieram para ajudar na contenção até a chegada da PM.

O suspeito sofreu lesões na cabeça, registradas em fotos anexadas ao procedimento policial. O dono da residência teve escoriações nos braços, joelhos e testa; o filho apresentou ferimentos nos joelhos, mão, pulso e cotovelo. As demais pessoas que ajudaram a segurar o suspeito não estavam no local quando a viatura chegou.

Atendimento e Registro Policial

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou a UR-166. Os militares prestaram atendimento, mas não informaram a gravidade das lesões. O suspeito foi levado à Santa Casa, onde permaneceu internado para exames. Não há atualização do estado de saúde do invasor.

A Polícia Civil recolheu a faca e o alicate usados pelo suspeito e requisitou perícia no local. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol) como lesão corporal recíproca, furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza, na forma tentada.

