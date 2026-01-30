Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CONFRONTO ARMADO

Suspeito de roubo de joias morre após troca de tiros com a polícia em Campo Grande

Homem apontado como autor de furto milionário reagiu à abordagem policial e acabou baleado durante a ação

Gabriela Porto

Movimentação policial na zona norte de Campo Grande. - Foto: Divulgação / Reprodução
Movimentação policial na zona norte de Campo Grande. - Foto: Divulgação / Reprodução

Um homem de 27 anos morreu no fim da tarde desta sexta-feira após se envolver em um confronto armado com a Polícia Militar na zona norte de Campo Grande. Ele era suspeito de participar do roubo de joias, arma de fogo e munições de uma residência localizada na região central da Capital.

O caso ocorreu na Rua Manoel Moreira, no bairro Morada do Sossego, durante uma ação policial que buscava localizar os envolvidos no crime registrado dias antes. Segundo informações apuradas no local, o suspeito teria reagido à abordagem e disparado contra os policiais.

Investigação levou à identificação do suspeito

O roubo ocorreu enquanto os moradores da residência estavam viajando. Ao retornarem, perceberam o desaparecimento de joias, uma arma de fogo e munições, o que motivou o registro do boletim de ocorrência.

Durante as investigações, imagens do sistema de segurança da casa foram analisadas, o que permitiu às vítimas reconhecerem uma ex-funcionária como possível envolvida no crime. A partir dessa identificação, as equipes policiais passaram a rastrear o paradeiro dos suspeitos.

Abordagem terminou em confronto

As equipes localizaram o homem apontado como autor do crime na região norte da cidade. De acordo com a versão apresentada pela polícia, no momento da abordagem, o suspeito reagiu de forma violenta e efetuou disparos contra os militares.

Diante da ameaça, os policiais revidaram. O homem foi atingido durante a troca de tiros e, após a ação, recebeu atendimento emergencial no local antes de ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino.

Suspeito não resistiu aos ferimentos

Apesar do socorro, o homem de 27 anos não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A área do confronto foi isolada para os trabalhos da perícia, e o caso será apurado conforme os protocolos legais.

A identidade do suspeito foi confirmada pelas autoridades. Ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, além de estar foragido do sistema prisional no momento da ocorrência.

Companheira é presa

A mulher suspeita de ter participado do crime foi localizada e presa. Ela era ex-funcionária da residência alvo do furto e teria auxiliado na execução do roubo, aproveitando-se do período em que os moradores estavam ausentes.

Segundo a polícia, os itens subtraídos incluem joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil, um revólver calibre .357 e uma caixa de munições. Parte do material ainda não havia sido recuperada até a última atualização do caso.

Inquérito vai apurar circunstâncias

A ocorrência será investigada para apurar todas as circunstâncias do confronto armado, incluindo a dinâmica da abordagem policial e a atuação dos envolvidos. O material apreendido e os depoimentos colhidos devem subsidiar o inquérito.

A Polícia Militar reforçou que a ação seguiu os protocolos operacionais e que os agentes agiram em legítima defesa diante da reação armada do suspeito.

*Com informações do Top Mídia News

