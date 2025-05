Suspeitos de furto de joias são presos na BR-262

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil na última sexta-feira (9), na BR-262, suspeitas de furtar joias em um apartamento em Campo Grande.

O grupo, formado por quatro homens e uma mulher, foi preso em Ribas do Rio Pardo, após as equipes policiais abordarem dois carros durante a fiscalização na rodovia. Três homens estavam em um dos veículos, e a mulher e o outro suspeito estavam no segundo carro.

Foram encontradas joias e luvas cirúrgicas nos veículos e, ao serem questionados, os suspeitos não souberam explicar a origem dos objetos.

Todos foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo.