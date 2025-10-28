Suzano abre contratações em MS com vagas em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo

A Suzano abriu dois processos seletivos para atender operações em Mato Grosso do Sul, com oportunidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. As inscrições acontecem pela Plataforma de Oportunidades da companhia e, conforme a empresa, estão disponíveis a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual. Além disso, cada vaga traz prazos e pré-requisitos específicos.

Em Três Lagoas, a seleção é para Consultor(a) de Meio Ambiente Industrial I. Entre as exigências, a companhia lista Licenciamento Ambiental e interface com órgãos ambientais, além de vivência próxima das operações. Ainda, é desejável experiência com liderança indireta. Também são requeridos CNH categoria “B” e domínio do Pacote Office; inglês será considerado diferencial. As inscrições podem ser feitas até 28 de outubro pelo site https://suzano.gupy.io/jobs/10124640?jobBoardSource=gupy_public_page. Dessa forma, candidatos com atuação prévia em rotinas ambientais industriais tendem a se adequar melhor ao perfil descrito.

Vagas em Ribas do Rio Pardo

Já em Ribas do Rio Pardo, a oportunidade é temporária para Técnico(a) de Desenvolvimento Operacional I, com contrato de nove meses. Nesse caso, a empresa solicita Ensino Técnico completo ou Superior em andamento (Engenharias, Floresta, Mecatrônica ou Agrícola), CNH “B”, vivência no setor florestal ou agrícola, gestão de projetos e Pacote Office intermediário. Além disso, há disponibilidade para trabalho em campo e, como desejável, experiência anterior em operação florestal ou projetos de automação no setor agrícola/florestal. Residir na região (Ribas do Rio Pardo, Campo Grande ou Água Clara) também é indicado. O prazo de inscrição vai até 29 de outubro, pelo site https://suzano.gupy.io/jobs/10126037?jobBoardSource=gupy_public_page.

Como se candidatar e mais informações

Mais detalhes sobre etapas, benefícios e demais vagas são informados na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Assim, interessados podem consultar posições abertas no Estado e em outras unidades no Brasil, além de se cadastrar no Banco de Talentos. Por fim, a orientação é acompanhar os editais na plataforma para checar atualizações de prazos e requisitos.

Na seleção de Três Lagoas, é destacado pela empresa que o histórico com licenciamento e a interlocução com órgãos ambientais serão diferenciais operacionais. Na vaga de Ribas do Rio Pardo, é apontado que a experiência em campo e a familiaridade com rotinas florestais ajudarão no desempenho durante o contrato temporário. Em ambos os casos, a companhia reforça o compromisso de inclusão e a inscrição exclusivamente pela plataforma.