PROTEÇÃO À MULHER

Suzano, TJMS e Prefeitura firmam acordo contra violência em Ribas do Rio Pardo

Adriano Hany

Autoridades do TJMS, da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e representantes da Suzano sentados à mesa durante a assinatura de acordo de cooperação em ambiente institucional.
Representantes da Suzano, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo durante a assinatura do acordo de cooperação voltado ao combate à violência e à proteção de mulheres, crianças e adolescentes no município.

Suzano, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e Prefeitura de Ribas do Rio Pardo firmaram, nesta semana, o Acordo de Cooperação Mútua nº 03.078/2025. O documento prevê ações integradas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio. Além disso, inclui iniciativas para garantir direitos de crianças e adolescentes no município. Assim, o tema da proteção social entra de vez na agenda conjunta das três instituições em Ribas do Rio Pardo, onde atua a unidade da empresa, conhecida como Suzano Ribas.

Acordo mira violência de gênero e proteção da infância

O texto do acordo estabelece que as ações devem focar tanto na prevenção quanto no enfrentamento de casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Além disso, o instrumento busca reforçar uma rede local de atendimento e encaminhamento, com participação de diferentes órgãos. A proposta é aproximar mais o sistema de Justiça, a administração municipal e a empresa. Assim, a resposta institucional não se limita a campanhas pontuais.

A cerimônia de assinatura ocorreu em Ribas do Rio Pardo e reuniu representantes das três partes envolvidas. Estiveram no evento autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo municipal, bem como integrantes das forças de segurança. Nesse contexto, o ato foi apresentado como um passo para organizar melhor o trabalho conjunto na área de proteção social.

Cooperação entre Suzano e TJMS vem desde 2022

A parceria entre Suzano e Tribunal de Justiça não começou com o novo acordo. Desde 2022, as duas instituições mantêm um termo de cooperação estratégica. Ele prevê palestras orientativas, apoio a ações de comunicação e atividades de sensibilização da comunidade contra a violência.

Segundo os dados apresentados, esse trabalho resultou em mais de 87,2 mil interações com a população e em 1,1 mil ações desenvolvidas no combate à violência. Desse total, mais de 430 iniciativas tiveram foco específico na violência contra a mulher. Dessa forma, o novo acordo em Ribas do Rio Pardo se apoia em uma experiência prévia já testada em outras frentes.

Empresa relaciona acordo à presença no município

A empresa vincula o acordo à atuação que mantém em Ribas do Rio Pardo, associando a agenda de proteção social aos investimentos realizados na cidade. De acordo com a Suzano, sua trajetória no município inclui ações nas áreas de educação, saúde, inclusão e geração de emprego e renda.

O diretor de Operações Industriais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, Leonardo Mendonça Pimenta, avaliou que a cooperação com o TJMS e a Prefeitura ajuda a consolidar uma rede de proteção social mais estruturada. Esta estrutura é baseada no diálogo entre instituições. Além disso, ele destacou que a companhia pretende seguir apoiando políticas públicas locais voltadas à segurança e ao acolhimento da população.

Com isso, o Acordo de Cooperação Mútua nº 03.078/2025 passa a ser mais um instrumento formal de articulação entre Justiça, governo municipal e iniciativa privada. Assim, se tenta enfrentar a violência de gênero e garantir direitos de crianças e adolescentes em Ribas do Rio Pardo.

