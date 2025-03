Tamanduás resgatados em MS iniciam processo de reintrodução à natureza

CBN MEIO AMBIENTE

Fim da piracema pesca liberada, mas com responsabilidade

A pesca volta a ser permitida em Mato Grosso do Sul, mas como garantir que essa retomada seja sustentável? Acompanhe as regras e limites para pescar de forma responsável e garantir a preservação dos estoques pesqueiros para as próximas gerações, na coluna CBN Meio Ambiente com Fernando Garayo. “Para quem deseja pescar legalmente no estado, […]