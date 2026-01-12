Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MOBILIDADE URBANA

Tarifa técnica do transporte coletivo é oficializada a R$ 6,57 em contratos municipais

Diário Oficial registra reajuste contratual em atos do IMPCG e do Servimed com o Consórcio Guaicurus, por meio de termos de apostilamento

Arthur Ayres e Adriano Hany

Valor de R$ 6,57 aparece como tarifa técnica contratual, usada como base em pagamentos do poder público ao consórcio - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Valor de R$ 6,57 aparece como tarifa técnica contratual, usada como base em pagamentos do poder público ao consórcio - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Prefeitura de Campo Grande oficializou o novo valor da tarifa técnica remuneratória do transporte coletivo urbano em contratos municipais, fixando o custo unitário em R$ 6,57. A atualização consta em publicações do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), da última sexta-feira (9) e envolve órgãos da administração indireta que mantêm contratos específicos com o Consórcio Guaicurus.

A formalização ocorreu por meio de termos de apostilamento, instrumento usado para registrar reajustes previstos em contrato sem, necessariamente, exigir a celebração de um aditivo mais amplo. Dessa forma, o município atualiza o valor unitário aplicado nesses contratos e, ao mesmo tempo, mantém o restante das cláusulas contratuais em vigor.

O que mudou no valor unitário

Conforme os extratos publicados, a tarifa técnica contratual passou de R$ 6,17 para R$ 6,57. Embora o texto mencione um reajuste de “R$ 0,50”, a diferença direta entre os dois valores registrados é de R$ 0,40 por tarifa. Ainda assim, o que aparece como ponto central nos documentos é o novo parâmetro: R$ 6,57 como valor unitário.

Quais contratos foram afetados

A medida impacta o Contrato nº 01/2023, direcionado à prestação de serviços de transporte para entidades municipais específicas. Foram publicados dois atos distintos, ambos assinados em 1º de dezembro de 2025, que atualizam os valores anuais a partir do novo custo unitário.

IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande): o apostilamento atualiza o valor anual do contrato para R$ 18.133,20, já considerando a tarifa de R$ 6,57.

Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal): o documento fixa o valor anual do contrato em R$ 39.735,36, também refletindo o mesmo parâmetro.

Assim, embora a discussão pública sobre transporte normalmente gire em torno da catraca, o que está em jogo aqui é a base de cálculo aplicada nas relações contratuais entre órgãos municipais e a concessionária.

Tarifa técnica não é, necessariamente, a tarifa da catraca

Os extratos deixam claro que o valor divulgado se refere à tarifa técnica/contratual, isto é, o valor calculado como custo por passageiro para sustentar a operação do sistema nos contratos em questão. Por isso, ela pode — e frequentemente costuma — ser diferente da tarifa pública, que é aquela paga pelo usuário no embarque.

Na prática, a fixação da tarifa técnica em R$ 6,57 funciona como parâmetro para repasses e pagamentos previstos nesses contratos, influenciando o custo assumido pela administração pública quando há transporte relacionado a órgãos municipais.

Assinaturas e registros publicados

Os documentos foram assinados pelo diretor-presidente do IMPCG, Marcos Cesar Malaquias Tabosa, e pela representante do Consórcio Guaicurus, Mariana Rocha Nimer Teixeira. Com a publicação, o novo valor passa a constar formalmente como referência contratual, reforçando a atualização financeira registrada em apostilamento.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos