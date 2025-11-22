Tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros recua e segue afetando 22% das exportações

A decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sobretaxa adicional de 40% sobre parte dos produtos brasileiros reduziu de 36% para 22% o total das exportações ainda atingidas pelas tarifas impostas desde agosto.
A medida consta na nova ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, segundo o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, representa o avanço mais amplo já obtido nas negociações entre os dois países.
Durante coletiva de emprensa nesta sexta-feira (21), Alckmin afirmou que 238 produtos saíram da lista de taxação. A mudança tem validade retroativa a 13 de novembro, o que garante o reembolso a importadores que pagaram a sobretaxa nesse período.
Segundo o presidente em exercício, “na exposição de motivos do presidente Donald Trump, que assinou a ordem executiva, ele destaca o diálogo que teve com o presidente Lula, que foi importante, e também as informações da sua equipe”.
O governo brasileiro pretende manter as tratativas para retirar o restante das tarifas e recuperar a competitividade dos produtos nacionais no mercado norte-americano, considerado estratégico para o agronegócio e setores industriais do país.
Produtos que saíram do tarifaço
De acordo com informações divulgadas sobre a decisão, os itens beneficiados incluem alimentos, insumos agrícolas e derivados industriais, entre eles:
Carnes bovinas
- Carcaças e meias-carcaças
- Cortes com osso e sem osso
- Carnes premium (high-quality beef)
- Miúdos
- Carnes salgadas, curadas, secas ou defumadas
Café e derivados
- Café verde
- Café torrado
- Café descafeinado
- Cascas e películas do café
- Substitutos com café
Castanhas e sementes
- Castanha-do-pará
- Castanha de caju
- Macadâmia
- Nozes pignolia
- Sementes de coentro, cominho, anis, funcho etc
Sucos e derivados de frutas
- Suco de laranja
- Suco de limão
- Suco de abacaxi
- Polpa e derivados de açaí
- Água de coco
Fertilizantes
- Ureia
- Fosfatos (MAP e DAP)
- Cloreto de potássio
- Misturas NPK
- Nitrato de amônio
Frutas e vegetais
- Tomate (por sazonalidade)
- Coco (fresco, desidratado, polpa e água)
- Abacate
- Manga
- Goiaba
- Mangostim
- Abacaxi (fresco e processado)
- Mamão
- Raízes tropicais como mandioca
Chá, mate e especiarias
- Chá verde e chá preto
- Erva-mate
- Pimentas diversas
- Noz-moscada
- Cravo
- Canela
- Cardamomo
- Açafrão
- Gengibre
- Cúrcuma
- Misturas de especiarias
Produtos de cacau
- Amêndoas
- Pasta
- Manteiga
- Pó de cacau
Derivados alimentícios e processados
- Polpas de frutas
- Geleias
- Pastas e purês
- Palmito
- Féculas, tapioca e amidos
- Produtos conservados em açúcar ou vinagre
Itens que seguem sob sobretaxa
- Máquinas
- Motores
- Calçados
- Pescados
- Mel
- Uvas