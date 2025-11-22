Tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros recua e segue afetando 22% das exportações

A decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sobretaxa adicional de 40% sobre parte dos produtos brasileiros reduziu de 36% para 22% o total das exportações ainda atingidas pelas tarifas impostas desde agosto.

A medida consta na nova ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, segundo o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, representa o avanço mais amplo já obtido nas negociações entre os dois países.

Durante coletiva de emprensa nesta sexta-feira (21), Alckmin afirmou que 238 produtos saíram da lista de taxação. A mudança tem validade retroativa a 13 de novembro, o que garante o reembolso a importadores que pagaram a sobretaxa nesse período.

Alckmin durante coletiva nesta sexta (21) – Reprodução/Gov br

Segundo o presidente em exercício, “na exposição de motivos do presidente Donald Trump, que assinou a ordem executiva, ele destaca o diálogo que teve com o presidente Lula, que foi importante, e também as informações da sua equipe”.

O governo brasileiro pretende manter as tratativas para retirar o restante das tarifas e recuperar a competitividade dos produtos nacionais no mercado norte-americano, considerado estratégico para o agronegócio e setores industriais do país.

Produtos que saíram do tarifaço

De acordo com informações divulgadas sobre a decisão, os itens beneficiados incluem alimentos, insumos agrícolas e derivados industriais, entre eles:

Carnes bovinas Carcaças e meias-carcaças

Cortes com osso e sem osso

Carnes premium (high-quality beef)

Miúdos

Carnes salgadas, curadas, secas ou defumadas Café e derivados Café verde

Café torrado

Café descafeinado

Cascas e películas do café

Substitutos com café Castanhas e sementes Castanha-do-pará

Castanha de caju

Macadâmia

Nozes pignolia

Sementes de coentro, cominho, anis, funcho etc Sucos e derivados de frutas Suco de laranja

Suco de limão

Suco de abacaxi

Polpa e derivados de açaí

Água de coco Fertilizantes Ureia

Fosfatos (MAP e DAP)

Cloreto de potássio

Misturas NPK

Nitrato de amônio Frutas e vegetais Tomate (por sazonalidade)

Coco (fresco, desidratado, polpa e água)

Abacate

Manga

Goiaba

Mangostim

Abacaxi (fresco e processado)

Mamão

Raízes tropicais como mandioca Chá, mate e especiarias Chá verde e chá preto

Erva-mate

Pimentas diversas

Noz-moscada

Cravo

Canela

Cardamomo

Açafrão

Gengibre

Cúrcuma

Misturas de especiarias Produtos de cacau Amêndoas

Pasta

Manteiga

Pó de cacau Derivados alimentícios e processados Polpas de frutas

Geleias

Pastas e purês

Palmito

Féculas, tapioca e amidos

Produtos conservados em açúcar ou vinagre

Itens que seguem sob sobretaxa