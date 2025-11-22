Veículos de Comunicação
Tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros recua e segue afetando 22% das exportações

Decisão do governo dos EUA beneficia 238 produtos, entre eles, café, carnes e fertilizantes

Ana Lorena Franco

Redução parcial das tarifas ainda mantém parte das exportações brasileiras sob pressão nos EUA - Reprodução/Getty Images
Redução parcial das tarifas ainda mantém parte das exportações brasileiras sob pressão nos EUA - Reprodução/Getty Images

A decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sobretaxa adicional de 40% sobre parte dos produtos brasileiros reduziu de 36% para 22% o total das exportações ainda atingidas pelas tarifas impostas desde agosto.

A medida consta na nova ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, segundo o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, representa o avanço mais amplo já obtido nas negociações entre os dois países.

Durante coletiva de emprensa nesta sexta-feira (21), Alckmin afirmou que 238 produtos saíram da lista de taxação. A mudança tem validade retroativa a 13 de novembro, o que garante o reembolso a importadores que pagaram a sobretaxa nesse período.

Alckmin durante coletiva nesta sexta (21) – Reprodução/Gov br

Segundo o presidente em exercício, “na exposição de motivos do presidente Donald Trump, que assinou a ordem executiva, ele destaca o diálogo que teve com o presidente Lula, que foi importante, e também as informações da sua equipe”.

O governo brasileiro pretende manter as tratativas para retirar o restante das tarifas e recuperar a competitividade dos produtos nacionais no mercado norte-americano, considerado estratégico para o agronegócio e setores industriais do país.

Produtos que saíram do tarifaço

De acordo com informações divulgadas sobre a decisão, os itens beneficiados incluem alimentos, insumos agrícolas e derivados industriais, entre eles:

Carnes bovinas
  • Carcaças e meias-carcaças
  • Cortes com osso e sem osso
  • Carnes premium (high-quality beef)
  • Miúdos
  • Carnes salgadas, curadas, secas ou defumadas
Café e derivados
  • Café verde
  • Café torrado
  • Café descafeinado
  • Cascas e películas do café
  • Substitutos com café
Castanhas e sementes
  • Castanha-do-pará
  • Castanha de caju
  • Macadâmia
  • Nozes pignolia
  • Sementes de coentro, cominho, anis, funcho etc
Sucos e derivados de frutas
  • Suco de laranja
  • Suco de limão
  • Suco de abacaxi
  • Polpa e derivados de açaí
  • Água de coco
Fertilizantes
  • Ureia
  • Fosfatos (MAP e DAP)
  • Cloreto de potássio
  • Misturas NPK
  • Nitrato de amônio
Frutas e vegetais
  • Tomate (por sazonalidade)
  • Coco (fresco, desidratado, polpa e água)
  • Abacate
  • Manga
  • Goiaba
  • Mangostim
  • Abacaxi (fresco e processado)
  • Mamão
  • Raízes tropicais como mandioca
Chá, mate e especiarias
  • Chá verde e chá preto
  • Erva-mate
  • Pimentas diversas
  • Noz-moscada
  • Cravo
  • Canela
  • Cardamomo
  • Açafrão
  • Gengibre
  • Cúrcuma
  • Misturas de especiarias
Produtos de cacau
  • Amêndoas
  • Pasta
  • Manteiga
  • Pó de cacau
Derivados alimentícios e processados
  • Polpas de frutas
  • Geleias
  • Pastas e purês
  • Palmito
  • Féculas, tapioca e amidos
  • Produtos conservados em açúcar ou vinagre

Itens que seguem sob sobretaxa

  • Máquinas
  • Motores
  • Calçados
  • Pescados
  • Mel
  • Uvas
Assuntos

