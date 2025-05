TCE-MS abre seleção para estágio remunerado em nove cursos superiores

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) abriu processo seletivo para estágio remunerado, com formação de cadastro de reserva destinado a estudantes do ensino superior.

As inscrições ficam abertas de 12 a 26 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.superestagios.com.br.

O estágio é voltado a universitários de nove áreas: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Administração, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Ciências da Computação.

Os candidatos precisam estar regularmente matriculados e frequentando do primeiro ao último semestre, com exceção de cursos com duração inferior a seis semestres, cujos alunos estão automaticamente desclassificados da seleção.

Programa de estágio

A participação no programa de estágio será oficializada por meio de termo de compromisso assinado entre o estudante, a instituição de ensino e o TCE-MS. Como se trata de estágio não obrigatório, não haverá vínculo empregatício entre as partes.

Além disso, todo o acompanhamento do processo — incluindo divulgação de etapas, resultados e convocações — será feito exclusivamente por meio de editais e avisos publicados no portal da Super Estágios, responsável pela organização da seleção.

O número de vagas não foi especificado, uma vez que a formação do cadastro visa suprir futuras demandas do órgão. A medida busca fortalecer a qualificação de estudantes e proporcionar experiências práticas no serviço público.