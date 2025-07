TCE-MS será ponto de coleta de sangue nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em Campo Grande, será ponto de coleta da 14ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”, realizada das 8h às 12h no Parque dos Poderes.

Idealizada pelo setor de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), a iniciativa leva a estrutura de doação de sangue para dentro dos órgãos públicos, facilitando o acesso de servidores à ação solidária. Desde que foi lançada, em dezembro de 2021, a mobilização já passou por diversas instituições públicas e coletou 1.277 bolsas de sangue — quantidade suficiente para beneficiar até 5.108 pessoas.

A estrutura de coleta conta com montagem de macas, presença de equipe técnica de saúde, distribuição de lanches, brindes e suporte logístico.

Requisitos para doar

Para doar, é preciso:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados pelos responsáveis);

Pesar no mínimo 51 kg;

Estar bem alimentado;

Respeitar o intervalo mínimo entre doações (homens podem doar até 4 vezes ao ano e mulheres, até 3).

Pessoas que tomaram vacinas recentemente, usam certos medicamentos ou têm condições crônicas de saúde devem passar por avaliação com a equipe técnica antes da doação.

Serviço

Campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida – 14ª edição”

Data: quinta-feira (24)

Horário: das 8h às 12h

Local: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Bloco 29 – Parque dos Poderes – Campo Grande/MS