TCE vai às unidades de saúde da Capital para checar atendimento do SUS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realiza mais uma etapa da II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde, com vistorias em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Campo Grande.

Equipes de auditores percorrem as principais unidades da Capital para inspeção física, registros fotográficos, análise de documentos, entrevistas com servidores e aplicação de questionários. O objetivo é traçar um diagnóstico da situação das UBS e identificar problemas que afetam o atendimento à população.

Segundo o TCE-MS, os dados levantados vão servir de base para o monitoramento das melhorias recomendadas e para orientar gestores sobre gargalos recorrentes, como falhas de infraestrutura, falta de profissionais e dificuldades no acesso a serviços básicos.

A atenção primária é considerada a principal porta de entrada do SUS e responde pela maior parte das demandas de saúde da população. Especialistas apontam que deficiências nessa etapa sobrecarregam hospitais e unidades de maior complexidade.

Fiscalização da Atenção Primária à Saúde

A primeira fase da fiscalização foi realizada em oito municípios do interior — Jaraguari, Rio Negro, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Rochedo, Corguinho e Rio Verde de Mato Grosso. Ao todo, 40 unidades foram avaliadas por 12 auditores.

O levantamento identificou problemas como ausência de médicos em horário de atendimento, falta de informações básicas nas unidades, precariedade estrutural, armazenamento inadequado de medicamentos, uso de geladeiras domésticas para vacinas e inexistência de canais formais para reclamações dos usuários.

Para o Tribunal, o trabalho permite cobrar providências imediatas dos municípios e reforçar o controle sobre a aplicação de recursos públicos destinados à saúde.