Teatro Glauce Rocha abre agenda para eventos em 2026

O Teatro Glauce Rocha está com a agenda aberta para interessados em realizar eventos ao longo de 2026, tanto da comunidade universitária quanto externa, com período de utilização previsto entre 1º de fevereiro e 20 de dezembro.

O pré-agendamento deve ser feito conforme o perfil do solicitante, servidores da UFMS devem acessar o Sistema de Seleção Informação e Gestão de Projetos (Sigproj), enquanto o público externo deve realizar a solicitação por meio da página oficial do teatro.

De acordo com a diretora de Cultura e Arte da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Rozana Valentim, o teatro recebe um grande fluxo de eventos, que inclui produções teatrais, shows, apresentações de escolas de dança, orquestras e atividades institucionais e acadêmicas, como congressos, palestras e colações de grau.

Rozana destaca ainda a estrutura cênica do local, que oferece qualidade em acústica, iluminação, sonorização e acessibilidade, além do valor simbólico do espaço para a comunidade.

A locação do Teatro Glauce Rocha inclui o uso do palco, camarins, plateia, hall de entrada, copa, banheiros públicos coletivos e cabine técnica, além dos equipamentos disponíveis de sonorização, iluminação e cenotecnia, conforme descrito no edital.

O calendário de utilização será organizado de acordo com o tipo de solicitante. Segundas, terças e quartas-feiras ficam reservadas para ações institucionais e atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação coordenadas por servidores da UFMS. Quintas e sextas-feiras, sábados e domingos serão destinados à comunidade externa, mediante pagamento de locação.

O edital completo e a agenda oficial com as datas já reservadas estão disponíveis na página do Teatro Glauce Rocha.