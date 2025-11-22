Veículos de Comunicação
Teatro Glauce Rocha recebe apresentações de jovens músicos neste domingo

Evento gratuito reúne bandas e orquestra de projetos musicais de Campo Grande

Ana Lorena Franco

Crianças e jovens apresentam repertório desenvolvido em atividades de formação - Reprodução/Redes sociais
O Teatro Glauce Rocha recebe neste domingo (23), a Mostra Musical do Núcleo Sinfônico UFMS, que reúne a Banda Experimental Comunitária, a banda do Instituto Mirim de Campo Grande e a orquestra do Projeto Som & Vida. A apresentação começa às 17h30, com entrada gratuita e aberta ao público.

A iniciativa integra uma parceria firmada em 2025 entre as três instituições com foco na ampliação do acesso à prática musical coletiva e na formação artística de crianças, jovens e estudantes universitários. Desde o início da colaboração, ocorreram estágios, workshops, aulas, ensaios abertos e apresentações dentro e fora da universidade, fortalecendo o vínculo com a comunidade.

Para a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Lia Brambilla,a presença de jovens nos espaços acadêmicos estimula o sentimento de pertencimento e mostra que o ambiente universitário também está aberto a eles, criando novas perspectivas de estudo e desenvolvimento artístico.

