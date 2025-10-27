Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INVESTIMENTO EM DOURADOS

Simone Tebet detalha R$ 50 Mi para Dourados e fala sobre conflito em Caarapó

Adriano Hany

Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento
Ministra Simone Tebet detalha verbas para Dourados e fala sobre conflitos em Caarapó.

A Ministra Simone Tebet destacou recentemente a centralidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, na agenda de investimentos do Governo Federal. Ela detalhou o encaminhamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e reforçou a necessidade de custeio federal para a área da saúde. Em outra frente, a Ministra abordou o tema de conflitos de segurança, incluindo a questão indígena. Ela adotou uma postura estritamente legalista.

Dourados: Polo Econômico e Centro de Investimentos

Simone Tebet garantiu que serão encaminhadas para Dourados tantas ações quanto forem solicitadas pelo governador e pelo prefeito Marçal. A cidade é reconhecida como a maior cidade do interior do Brasil/Mato Grosso do Sul. Ela funciona como polo de diversas cidades no entorno. Assim, Dourados é fundamental para a agricultura, pecuária e agroindústria.

Segundo a Ministra, logo que o governador Eduardo Riedel assumiu, ele buscou a equipe econômica do governo federal para solicitar as obras do PAC. Com isso, colocou Dourados no centro das prioridades.

Entre os projetos federais em andamento, o Aeroporto de Dourados foi especificamente mencionado. Ele representa uma obra de aproximadamente R$ 50 milhões de reais do governo federal. Desse montante, R$ 18 milhões são destinados à pista e R$ 38 milhões ao receptivo, com contrapartida.

Saúde: Custeio Essencial para a Policlínica

Tebet enfatizou que a mera construção de prédios não garante a qualidade dos serviços de saúde. Ela destacou a Policlínica de Dourados, classificada como uma “obra maravilhosa,” mas ressaltou que ela “não funciona” sem profissionais.

A Ministra listou a ausência crítica de diversas especialidades e cargos: sem médico, sem cardiologista, sem ortopedista, sem ginecologista, sem pediatra, sem enfermeiros, sem técnicos.

Reconhecendo que o governo do estado sozinho não possui recursos suficientes, a Ministra informou que o Governo do Estado, por meio do Dr. Maurício, está acionando o Governo Federal. O objetivo é incluir a policlínica de Dourados na lista para receber custeio. Assim, garante que venham recursos do governo federal para bancar os profissionais da saúde e assegurar saúde de qualidade para Mato Grosso do Sul.

Simone Tebet ligou essa ação ao lançamento recente do programa federal Mais Especialistas, que tem relação direta com a operacionalização da policlínica.

Posição Firme sobre Conflitos Indígenas e Crime

Ao ser questionada sobre o acompanhamento da questão do conflito indígena, a Ministra Simone Tebet adotou uma postura de rigor legal. Ela separou o contexto da origem do ato criminoso.

A Ministra foi enfática ao declarar que “Crime é crime e merece ser investigado, processado e julgado”. Embora tenha havido menção a uma adolescente, ela reforçou a máxima de que “um crime não justifica o outro”.

Concluindo sua posição sobre o tema, Tebet afirmou que o governo federal “não é convivente com nenhum tipo de crime”. Ademais, a resolução da situação cabe agora à justiça.

