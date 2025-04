Showtec 2025 terá demonstrações práticas de tecnologia agrícola com máquinas em operação

Durante os dias 20 e 21 de maio, a tecnologia agrícola será apresentada de forma prática no Showtec 2025, maior evento do setor em Maracaju, Mato Grosso do Sul.

Uma área exclusiva foi reservada para a realização da Dinâmica de Máquinas, com demonstrações em horários definidos na programação oficial do evento

O público poderá observar máquinas em funcionamento, incluindo tratores e colhedoras de última geração. As demonstrações permitirão a avaliação de desempenho e eficiência operacional, além de facilitar a compreensão sobre as inovações presentes nos equipamentos.

A iniciativa tem como objetivo oferecer ao produtor rural experiências reais, que favoreçam decisões mais seguras sobre investimentos tecnológicos no campo.

As atividades ocorrerão sempre no período da tarde: das 15h40 às 17h, tanto na terça-feira (20) quanto na quarta-feira (21). Representantes técnicos das marcas expositoras estarão presentes para prestar orientações e esclarecer dúvidas sobre os equipamentos.

A possibilidade de comparação entre diferentes tecnologias, análise de desempenho em tempo real e acesso a orientações especializadas tem sido considerada um diferencial da proposta.

Com isso, busca-se ampliar o conhecimento sobre as ferramentas disponíveis para otimização da produção agrícola.

Além da dinâmica, o Showtec 2025 contará com painéis técnicos e palestras sobre temas como produtividade, irrigação, sustentabilidade e gestão. O evento é organizado pela Fundação MS, com promoção do Sistema Famasul, Aprosoja/MS e Sistema OCB/MS.