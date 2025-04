Tecnologia desenvolvida por alunos vai modernizar o Samu em Campo Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campo Grande será modernizado com o apoio da tecnologia desenvolvida por alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Senac.

Nesta semana, eles entregaram um novo sistema desenvolvido para otimizar o registro e o acompanhamento de ocorrências. A ferramenta chamada de Ambulink foi criada como parte do projeto “Desafio de Inovação”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

A plataforma permitirá a gestão mais eficiente das fichas de atendimento, integrando informações que hoje são registradas de forma manual.

Durante oito semanas, a equipe vencedora, formada por aprendizes do Senac – Caio, Davi, Eduardo, Guilherme, Gabriel e Maurício – trabalhou intensamente no desenvolvimento do protótipo, utilizando a metodologia e o apoio técnico e institucional do Sistema S.

Durante esse processo de construção da tecnologia, os estudantes fizeram uma verdadeira imersão na rotina do SAMU, identificando gargalos, escutando os profissionais da linha de frente e adaptando o sistema às demandas reais do serviço.

Agora, com o Ambulink, todo o fluxo de atendimento — da ligação de emergência até a chegada do paciente à unidade de saúde — será modernizado, com maior precisão, segurança e agilidade.

“O Ambulink é resultado direto da escuta de uma dor real do nosso sistema de saúde. É a ciência e a tecnologia sendo desenvolvidas por alunos, para resolver um problema concreto da sociedade”. Jordana Duenha – diretora regional do Senac/MS

A expectativa é que o sistema passe a ser implantado nos próximos meses, após ajustes finais, treinamentos e integração com a rede municipal de saúde.

Parceria e Inovação

O diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, ressaltou que a parceria com o Senac reforça o compromisso da administração municipal com a inovação e o fortalecimento de talentos locais.

A coordenadora interina do Samu na Capital, Dra. Renata Veloso, se mostrou entusiasmada com a tecnologia desenvolvida.