Telessaúde amplia acesso à saúde em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) tem investido em telessaúde para ampliar o acesso da população aos serviços médicos, especialmente em áreas mais afastadas. Desde a implementação da iniciativa, 98.293 atendimentos já foram realizados em todo o estado, incluindo 3.186 teleinterconsultas em 29 municípios. Ponta Porã lidera em número de atendimentos, com 388 registros.

Expansão do atendimento remoto

A telessaúde tem permitido consultas e diagnósticos à distância, reduzindo a necessidade de deslocamento e agilizando o acesso a especialistas. Segundo a coordenadora do programa, Rosângela Dobbro, a tecnologia se tornou essencial para garantir atendimento médico de qualidade em localidades distantes. “Nosso objetivo é expandir ainda mais os serviços, garantindo que todas as regiões do estado tenham acesso à telessaúde”, afirma.

Além das teleinterconsultas, a SES tem ampliado serviços como telediagnóstico, teleconsultoria e telemonitoramento, permitindo que profissionais troquem informações e auxiliem pacientes sem que eles precisem sair de casa.

Como funciona a telessaúde no SUS

As modalidades de telessaúde oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão regulamentadas pela Portaria 3.691/2024, que institui a Ação Estratégica SUS Digital. Veja os principais serviços já disponíveis em Mato Grosso do Sul:

Teleconsultoria: profissionais de saúde trocam informações sobre procedimentos clínicos e estratégias de atendimento, podendo ser em tempo real ou por mensagens.

profissionais de saúde trocam informações sobre procedimentos clínicos e estratégias de atendimento, podendo ser em tempo real ou por mensagens. Teletriagem: avaliação remota para determinar a urgência e o tipo de atendimento necessário.

avaliação remota para determinar a urgência e o tipo de atendimento necessário. Teleconsulta: consulta médica à distância, com possibilidade de prescrição de medicamentos e emissão de atestados.

consulta médica à distância, com possibilidade de prescrição de medicamentos e emissão de atestados. Telediagnóstico: transmissão de exames para análise e emissão de laudos por especialistas.

transmissão de exames para análise e emissão de laudos por especialistas. Telemonitoramento: acompanhamento remoto de pacientes, com supervisão de profissionais de saúde.

acompanhamento remoto de pacientes, com supervisão de profissionais de saúde. Teleinterconsulta: interação entre médicos para troca de informações sobre diagnósticos e tratamentos, com participação do paciente.

interação entre médicos para troca de informações sobre diagnósticos e tratamentos, com participação do paciente. Teleducação: capacitação de profissionais por meio de cursos, palestras e reuniões virtuais.

capacitação de profissionais por meio de cursos, palestras e reuniões virtuais. Telerregulação: gerenciamento do fluxo de pacientes no SUS, otimizando o tempo de espera e a alocação de recursos.

gerenciamento do fluxo de pacientes no SUS, otimizando o tempo de espera e a alocação de recursos. Teleorientação: informações sobre saúde e prevenção de doenças, fornecidas remotamente à população.

Futuro da telessaúde no estado

A SES pretende expandir ainda mais a estrutura de telessaúde para atender mais municípios e garantir que a população tenha acesso contínuo a cuidados médicos. “A tecnologia tem ajudado a superar barreiras geográficas e otimizar o atendimento no estado. Seguimos trabalhando para fortalecer essa estratégia e oferecer um serviço cada vez mais eficiente”, destaca Dobbro.

Com a ampliação das modalidades digitais, a expectativa é reduzir a sobrecarga nos serviços presenciais e melhorar a qualidade do atendimento, garantindo mais agilidade e eficiência para os usuários do SUS em Mato Grosso do Sul.