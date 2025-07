Temperaturas despencam em MS nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), Mato Grosso do Sul tem 63 municípios sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio maior que 5°C na temperatura, além de 29 municípios estarem sob alerta de declínio na temperatura entre 3°C a 5°C.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 19°C, com ventos moderados pela manhã e à tarde, mas sem previsão de chuva, apesar do tempo nublado.

Dourados e Ponta Porã

Dourados tem máxima de apenas 15°C, com muitas nuvens no céu e ventos moderados. Ponta Porã atinge os 14°C e tem o mesmo cenário de céu nublado e ventos moderados, mas que à noite têm intensidade fraca.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 24°C, com muitas nuvens e ventos moderados pela manhã e céu com menos nuvens pela tarde e noite. Aparecida do Taboado atinge os 27°C, com poucas nuvens e sem previsão de chuva, assim como Paranaíba.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem 25°C e Pedro Gomes marca 27°C, todos com céu nublado, mas sem chuvas.

Pantanal

Corumbá tem céu nublado em todos os períodos, com ventos moderados pela manhã e máxima de 20°C. Em Porto Murtinho, a temperatura é ainda mais baixa, com máxima de 15°C, céu nublado e ventos que variam de intensidade fraca a moderada.