Tempestade coloca Campo Grande em alerta a partir deste domingo

O alerta de tempestade em Campo Grande emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começa a valer à meia-noite deste domingo (16) e permanece até as 7h de segunda-feira (17).

O aviso coloca a Capital em estado de atenção devido ao risco de chuva intensa e ventos fortes.

Segundo o Inmet, as precipitações podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir até 100 milímetros no acumulado do dia. A instabilidade também inclui rajadas de vento e chance de granizo, cenário que aumenta a possibilidade de quedas de árvores, cortes de energia e alagamentos em diferentes pontos da cidade.

Orientações para a população

A Defesa Civil Municipal orienta a população a adotar cuidados básicos durante o período de instabilidade. A recomendação é evitar o trânsito por vias alagadas, buscar abrigo seguro durante as tempestades e manter distância de árvores e estruturas ligadas à rede elétrica. Nessas situações, agir com cautela reduz o risco de acidentes.

Canais para emergências

Em caso de necessidade, a população pode acionar:

156 – Solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua

– Ocorrências relacionadas à rede elétrica 199 – Defesa Civil

As equipes permanecem em plantão 24 horas para acompanhar a evolução do sistema de tempestades e atender possíveis ocorrências. A orientação é acompanhar as atualizações oficiais ao longo do período de alerta.

*Com informações da Prefeitura de CG