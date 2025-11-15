Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TEMPO

Tempestade coloca Campo Grande em alerta a partir deste domingo

Inmet prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo até a manhã de segunda-feira

Fernando de Carvalho

Inmet prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo até a manhã de segunda-feira - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Inmet prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo até a manhã de segunda-feira - Foto: Arquivo/Portal RCN67

O alerta de tempestade em Campo Grande emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começa a valer à meia-noite deste domingo (16) e permanece até as 7h de segunda-feira (17).

O aviso coloca a Capital em estado de atenção devido ao risco de chuva intensa e ventos fortes.

Segundo o Inmet, as precipitações podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir até 100 milímetros no acumulado do dia. A instabilidade também inclui rajadas de vento e chance de granizo, cenário que aumenta a possibilidade de quedas de árvores, cortes de energia e alagamentos em diferentes pontos da cidade.

Orientações para a população

A Defesa Civil Municipal orienta a população a adotar cuidados básicos durante o período de instabilidade. A recomendação é evitar o trânsito por vias alagadas, buscar abrigo seguro durante as tempestades e manter distância de árvores e estruturas ligadas à rede elétrica. Nessas situações, agir com cautela reduz o risco de acidentes.

Canais para emergências

Em caso de necessidade, a população pode acionar:

  • 156 – Solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua
  • 193 – Ocorrências relacionadas à rede elétrica
  • 199 – Defesa Civil

As equipes permanecem em plantão 24 horas para acompanhar a evolução do sistema de tempestades e atender possíveis ocorrências. A orientação é acompanhar as atualizações oficiais ao longo do período de alerta.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos