Tempestade derruba ninho de papagaios na Capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande resgatou dois filhotes de papagaio na manhã de domingo(16) no Bairro Nova Campo Grande, após o temporal que atingiu a região.
A equipe foi acionada por um morador que encontrou as aves em um terreno baldio depois das fortes chuvas e ventos. Segundo a corporação, os animais foram desalojados do ninho pelas tempestades que tem atingido a cidade nos últimos dias. Um terceiro filhote já estava morto no local.
Os dois sobreviventes foram recolhidos pela guarnição e encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passam por avaliação veterinária e cuidados especializados.