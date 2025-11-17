Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Tempestade derruba ninho de papagaios na Capital

PMA resgata dois filhotes no Bairro Nova Campo Grande

Karina Anunciato

Um terceiro animal foi encontrado morto (Foto: Reprodução/ PMA)
A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande resgatou dois filhotes de papagaio na manhã de domingo(16) no Bairro Nova Campo Grande, após o temporal que atingiu a região.

A equipe foi acionada por um morador que encontrou as aves em um terreno baldio depois das fortes chuvas e ventos. Segundo a corporação, os animais foram desalojados do ninho pelas tempestades que tem atingido a cidade nos últimos dias. Um terceiro filhote já estava morto no local.

Os dois sobreviventes foram recolhidos pela guarnição e encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passam por avaliação veterinária e cuidados especializados.

Acompanhe o resgate:

