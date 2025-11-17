Tempestade derruba ninho de papagaios na Capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande resgatou dois filhotes de papagaio na manhã de domingo(16) no Bairro Nova Campo Grande, após o temporal que atingiu a região.

A equipe foi acionada por um morador que encontrou as aves em um terreno baldio depois das fortes chuvas e ventos. Segundo a corporação, os animais foram desalojados do ninho pelas tempestades que tem atingido a cidade nos últimos dias. Um terceiro filhote já estava morto no local.