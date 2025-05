Tempestade e falta de combustível forçam pouso de emergência em Pedro Juan Caballero

VIAJANDO!

Campo Grande registra alta de 7,1% na movimentação do aeroporto em abril

Com 7,1% de aumento na movimentação de passageiros em abril de 2025 e 15% de alta no acumulado do ano, o aeroporto de Campo Grande se destaca entre os 17 terminais operados pela Aena no Brasil. Os dados foram divulgados nesta semana pela empresa espanhola responsável pela gestão de parte da rede aeroportuária nacional e […]