Tempestades atingem MS e calor segue intenso nesta sexta-feira

São esperadas temperaturas acima da média nesta sexta-feira (21), em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões Norte, Sul e Sudoeste do estado, segundo dados do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Capital a temperatura pode chegar a 34°; em Dourados, 36°C; Três Lagoas, 37°C.

Na região pantaneira e no norte do estado, a onda de calor será mais intensa. Em Porto Murtinho, Corumbá e Coxim as temperaturas máximas podem chegar a 39°C, 40°C e 41°C, respectivamente.

O Inmet emitiu alerta para perigo potencial de tempestades em todo o estado, com acúmulo de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

O Cemtec explica que o aumento de nuvens e ventos se deve à atuação de uma área de baixa pressão, conhecida como cavado. Segundo os meteorologistas, dependendo das condições de temperatura e umidade numa região, a passagem de um cavado pode causar muita instabilidade, com chuvas e ventos fortes, além de descargas elétricas. É o que deve ocorrer nesta sexta em Mato Grosso do Sul.

E o total de chuva acumulado neste mês de fevereiro na Capital está abaixo do esperado. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Estação Meteorológica da Uniderp, o índice acumulado é de 90,3 milímetros, quando o previsto é de 172 milímetros.

Mas as chuvas têm sido irregulares, atingindo algumas áreas com intensidade acima no normal. Entre as regiões que registraram alagamentos em Campo Grande estão os bairros Itanhangá e Parque do Lageado.

