Tempo de análise para emissão de alvarás de construção na capital cai para 30 dias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), em Campo Grande, anunciou nesta segunda-feira (17) que o tempo de análise dos processos que geram o alvará de construção foi reduzido para até 30 dias. Antes, esse tempo era de até 75 dias, conforme a própria Prefeitura.

“Estamos sempre buscando implementar iniciativas que tragam mais celeridade para as ações que fomentem o desenvolvimento econômico, sem deixar de lado, a legalidade e os processos que devemos seguir enquanto ente público”, explica o superintendente de Urbanismo, Miguel de Oliveira Rocha.

O secretário Ademar da Silva Júnior destacou que as ações “reforçam o compromisso da Prefeitura em criar um ambiente favorável para os investimentos”.

Entre as medidas implementadas está a redistribuição dos processos entre as equipes de auditores fiscais analistas “buscando um melhor gerenciamento dos prazos das análises. Hoje, com o trabalho integrado, o setor responsável não possui processos em atraso, garantindo total eficiência e transparência na análise de empreendimentos“, informou a Semades.