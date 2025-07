Tempo firme e calor predominam em MS enquanto Sul tem alerta de chuvas

Nesta sexta-feira (25), o tempo permanece estável em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de calor e baixa umidade relativa do ar, que varia entre 15% e 30%, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O extremo Sul do estado está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas e pode acumular até 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Campo Grande

Em Campo Grande, a previsão indica máxima de 31°C. A manhã começa com muitas nuvens, mas a nebulosidade diminui no decorrer do dia. Os ventos na capital variam de fracos a moderados.

Dourados e Ponta Porã

Os termômetros de Dourados atingem 32°C, com céu nublado pela manhã e tarde, mas chuva. Ponta Porã atinge os 32°C com chuvas pela manhã, tempo nublado à tarde e ventos fracos em todos os períodos desta sexta-feira.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado têm máxima de 33°C, com ventos fracos e poucas nuvens pela manhã.

Costa Norte

Na região Norte, o calor é mais intenso: Coxim e Sonora devem atingir os 37°C, enquanto Pedro Gomes chega a 36°C. Nessas cidades, o céu fica claro durante todo o dia, com ventos fracos.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá amanhece com céu encoberto, mas as nuvens diminuem à tarde e à noite. A temperatura máxima chega aos 36°C. Em Porto Murtinho, os termômetros marcam até 31°C, com céu nublado pela manhã e ventos moderados no período da tarde.