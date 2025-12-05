Tempo instável predomina em MS, com pancadas de chuva e altas temperaturas

Nesta sexta-feira (5), o tempo segue instável em Mato Grosso do Sul e as temperaturas continuam altas e há possibilidade de chuva isolada.

Na região Norte do estado, calor e umidade favorecem a instabilidade e pancadas de chuva e, em pontos isolados, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Campo Grande

Às 6h da manhã, a Capital já marcava 24,4°C e a máxima prevista é de 33°C, com ventos fracos e chuva isolada em todos os períodos do dia.

Dourados

Dourados atinge os 35°C, com céu nublado e chuva isolada em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Os termômetros em Três Lagoas marcam 35°C e chove em todos os períodos do dia. Em Aparecida do Taboado, a máxima é de 32°C, com pancadas de chuva que acompanham trovões em todos os períodos do dia.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 34°C, ambos com pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos do dia.

Pantanal

No Pantanal, as temperaturas são mais altas: Corumbá atinge os 40°C e Porto Murtinho tem máxima de 39°C. Em ambos os municípios, há possibilidade de chuva em todos os períodos do dia.