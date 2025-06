Tempo nublado marca fim de semana em MS

Neste sábado (21), o Leste de Mato Grosso do Sul está sob alerta de baixa umidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com índices que variam de 20% a 30%.

No domingo, o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica tempo ensolarado, mas há um aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. No Sul, podem ocorrer tempestades pontuais acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Campo Grande

Sábado: Pela manhã, a Capital tem poucas nuvens e névoa umida; o céu permanece com poucas nuvens nos demais períodos e os ventos têm intensidade fraca. A máxima é de 29°C.

Domingo: No domingo, os termômetros atingem os 30°C na Capital e o céu fica encoberto pela manhã e tarde, com ventos fracos.

Dourados

Sábado: Dourados atinge os 21°C neste sábado, com névoa úmida pela manhã e poucas nuvens em todos os períodos do dia.

Domingo: No domingo, a máxima é de 32°C e o céu fica encoberto na segunda maior cidade do estado, com ventos fracos que passam a ter intensidade moderada pela tarde.

Região Leste

Sábado: Três Lagoas atinge os 28°C e Aparecida do Taboaso e Paranaíba tem máxima de 29°C. Os três municípios têm céu com poucas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Domingo: Três Lagoas atinge os 33°C e os termômetros de Aparecida do Taboado e Paranaíba marcam 32°C; todos têm céu encoberto, com ventos de fraca intensidade.

Região Norte

Sábado: Em Coxim, Sonora e Pedro Gomes, o céu tem poucas nuvens em todos os períodos do dia. Os termômetros de Coxim atingem os 30°C, Sonora tem máxima de 31°C e Pedro Gomes atinge os 29°C.

Domingo: No domingo, os três municípios têm céu encoberto e ventos fracos previstos para todos os períodos do dia. Coxim e Sonora atingem os 34°C e Pedro Gomes tem máxima de 33°C.

Pantanal

Sábado: Corumbá tem névoa úmida na manhã deste sábado e nos demais períodos o céu fica com poucas nuvens, com máxima de 29°C. Porto Murtinho tem o mesmo cenário de névoa pela manhã e poucas nuvens e atinge os 27°C.

Domingo: Os termômetros de Corumbá atingem os 34°C e Porto Murtinho atinge os 32°C; ambos com céu nublado em todos os períodos e ventos fracos.