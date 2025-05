Tempo permanece claro e sem chuva em MS

Nesta quinta-feira (15), Mato Grosso do Sul não está sob nenhum alerta de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as manhãs continuam com temperaturas mais amenas e, ao longo do dia, se elevam.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 31°C, com poucas nuvens no céu que permanece claro durante, com ventos fracos que podem ter intensidade moderada pela manhã e tarde.

Dourados e região

No Sul do estado, Dourados, Amambai e Ponta Porã não têm previsão de chuvas e o céu permanece claro; as máximas nos três municípios é de 30°C.

Costa Leste

Três Lagoas tinge os 31°C, com céu claro e ventos fracos, assim como Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes também têm céu claro, com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros de Coxim e Sonora atingem os 34°C, enquanto a máxima de Pedro Gomes é de 33°C nesta quinta-feira.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho têm o mesmo cenário de tempo seco e céu claro, com ventos fracos. Corumbá atinge os 35°C e Porto Murtinho tem máxima de 33°C.