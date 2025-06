Tempo seco e sol marcam MS nesta sexta-feira

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esta sexta-feira (13) apresenta tempo firme, com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Um sistema de alta pressão deixa o tempo mais seco, com índices de umidade relativa do ar entre 25% e 45%.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 26°C, com poucas nuvens no céu e ventos que variam de intensidade fraca a moderada.

Dourados e região

Dourados tem poucas nuvens no céu e ventos fracos, com máxima de 21°C. Amambai tem máxima de 19°C e Ponta Porã, 23°C; ambos têm o mesmo cenário de ventos fracos e poucas nuvens.

Costa Leste

Aparecida do Taboado e Paranaíba têm máxima de 28°C, enquanto Três Lagoas atinge os 29°C. Os três municípios do leste têm poucas nuvens no céu e os ventos permanecem fracos ao longo desta sexta-feira.

Costa Norte

Coxim atinge os 33°C e os termômetros de Sonora e Pedro Gomes atingem 34°C; todos sem previsão de chuva e com poucas nuvens no céu, além de ventos fracos.

Pantanal

Corumbá atinge 34°C, com céu nublado e ventos fracos. Porto Murtinho tem o mesmo cenário de céu nublado, mas a máxima é de 30°C.