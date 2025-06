Temporais e ventos fortes marcam MS nesta terça-feira

Segundo o Climatempo, a faixa Central, Sul e Leste de Mato Grosso do Sul tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte nesta terça-feira (3), devido à combinação de um cavado – corrente de vento no céu que ajuda a formar as nuvens de tempestade – e transporte de umidade.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 30°C, com céu nublado e pancadas de chuva que acompanham trovões pela manhã. À tarde, há chuva isolada e os ventos variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, com rajadas mais intensas.

Dourados e região

Dourados tem uma terça-feira nublada, com pancadas de chuva previstas para o período da manhã, chuvas isoladas pela tarde e máxima de 31°C. Ponta Porã e Amambai têm o mesmo cenário de chuva e atingem os 30°C.

Costa Leste

Três Lagoas tem pancadas de chuvas e trovões pela manhã e noite e chuvas isoladas pela tarde; a máxima é de 31°C. Aparecida do Taboado e Paraíba também atingem os 31°C, com pancadas de chuva previstas para todos os períodos do dia. Ao todo, 16 municípios da Costa Leste estão sob alerta de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, chuvas que podem acumular 30 milímetros e risco de queda de granizo, são eles:

Nova Andradina

Paraíso das Águas

Paranaíba

Ribas do Rio Pardo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Três Lagoas

Inocência Água Clara

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Bataguassu

Batayporã

Brasilândia

Cassilândia

Chapadão do Sul

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes têm máxima de 34°C, com muitas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 34°C, com céu nublado e ventos fracos, mas sem chuvas. Porto Murtinho atinge os 32°C, com pancadas de chuva pela manhã, chuvas isoladas pela tarde e ventos fracos em todos os períodos do dia.