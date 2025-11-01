Temporais marcam o sábado e domingo será de céu nublado em MS

Devido à combinação de ar úmido e ventos quentes, Mato Grosso do Sul terá temporais neste fim de semana, segundo o Climatempo. Neste sábado (1°), o Centro-Sul e Leste do Estado têm chuva moderada a forte, com ventos fortes e rajadas mais intensas em pontos isolados, e domingo (2) não deve ter cenário diferente.

Campo Grande

Sábado: os termômetros atingem os 31°C, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite; os ventos têm intensidade fraca a moderada em todos os períodos do dia.

Domingo: as chuvas continuam, mas de maneira menos intensa: o céu fica encoberto com chuviscos pela manhã e à tarde, com pancadas de chuva isolada no período noturno.

Dourados

Sábado: Dourados tem ventos fracos e pancadas de chuva com trovões no período vespertino e noturno; a máxima é de 32°C.

Domingo: a máxima é de 33°C, com chuviscos pela manhã e à tarde, e chuva isolada à noite.

Três Lagoas

Sábado: Três Lagoas tem pancadas de chuva à tarde e à noite e atinge os 33°C.

Domingo: o céu fica encoberto em todos os períodos, com chuviscos e chuva isolada; a máxima também é de 33°C.

Região Norte

Sábado: a máxima em Coxim e Sonora é de 34°C. Sonora tem pancadas de chuva em todos os períodos, enquanto Coxim tem chuvas apenas no período vespertino e noturno.

Domingo: Coxim e Sonora têm chuviscos pela manhã e à tarde, com céu encoberto e sem chuvas à noite; ambos atingem os 35°C.

Pantanal

Sábado: Corumbá atinge os 37°C e Porto Murtinho, 35°C; ambos têm poucas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Domingo: Corumbá e Porto Murtinho têm chuviscos pela manhã e à tarde e apenas céu encoberto à noite. Corumbá tem máxima de 38°C e Porto Murtinho atinge os 36°C.