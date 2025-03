Temporal atinge último dia da Dinapec e causa prejuízos materiais

O último dia da Dinapec (Dinâmica Agropecuária), evento bienal realizado em Campo Grande, realizada na sede da Embrapa Gado de Corte, foi encerrado de forma abrupta na tarde desta quarta-feira (26) devido a um temporal que atingiu a região onde a feira era realizada.

Apesar dos prejuízos materiais causados pelo vento e pela chuva, nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo os organizadores, a estrutura contava com a presença do Corpo de Bombeiros e de uma ambulância no local, o que possibilitou uma evacuação segura. Com a aproximação da chuva, o público foi rapidamente orientado a se abrigar em tendas mais protegidas e, em seguida, a deixar a área.