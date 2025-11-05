Temporal deixa equipes da Prefeitura em alerta

Temporal que atingiu Campo Grande, nesta quarta-feira (5) deixou estragos estruturais. A Prefeitura está com equipes nas ruas desde o início da tarde, o trabalho de contenção de danos envolve principalmente a remoção de árvores caídas e suporte a famílias em áreas de vulnerabilidade social.

O trabalho deve se estender até amanhã, de acordo com o entro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) em um período de 25 minutos o volume de chuva chegou a 27,5 milímetros na Capital, com ventos de até 88,9 km/h. A Central da Defesa Civil recebeu mais de 40 solicitações referentes à queda de árvores.

Campo Grande segue em Alerta Laranja, devido a possibilidade de novas tempestades dentro das próximas 48 horas. Além da remoção de árvores caídas, o trabalho envolve a distribuição de lonas para proteção imediata de telhados danificados.