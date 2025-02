Tendências mundiais do varejo são apresentadas para empresários da Capital

Empresários, gestores, profissionais de marketing e vendas, estudantes e empreendedores de Mato Grosso do Sul participaram, na manhã desta terça-feira (11), de evento que visa conectar o varejo do estado com as principais tendências do mercado.

A primeira edição do GPS de Mercado 2025 foi realizada no Centro de Convenções do Senac, José Roberto Tadros, em Campo Grande. O evento, promovido pelo Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS e da Fecomércio MS, reuniu especialistas, empresários e gestores para discutir as principais tendências do varejo mundial e traçar estratégias para o setor em Mato Grosso do Sul.

O GPS de Mercado compartilhou os principais insights da NRF 2025: Retail’s Big Show, a maior feira de varejo do mundo, realizada em janeiro, nos Estado Unidos. O evento contou com um público de 40 mil participantes, sendo 10% do Brasil. Durante o GPS de Mercado, palestrantes que estiveram na NFR trouxeram os insghts apresentados da feira.

Os especialistas em varejo e hosts do podcast VarejoCast, Fred Alecrim e Caio Camargo, foram os palestrantes do evento. Fred Alecrim destacou a importância da adaptação no varejo. “O varejo que se adapta e usa as ferramentas certas continua relevante para o cliente. Pequenos negócios devem focar na curadoria e no atendimento diferenciado para se destacar.”

Caio Camargo abordou a necessidade de transformar tendências globais em estratégias aplicáveis ao varejo brasileiro. “Muita coisa que vemos na NRF precisa ser traduzida para a nossa realidade. A grande inovação é fazer bem feito aquilo que já sabemos, com eficiência. Inteligência Artificial, por exemplo, não é uma cereja do bolo, mas uma transversal em qualquer área do negócio.”

Tecnologia e adaptação no varejo

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destacou a importância do evento para os empresários locais. “A gente tem por obrigação de trazer as novidades do que está acontecendo pelo mundo. Nós mandamos os nossos técnicos e consultores para Nova York para participar da maior feira de varejo do mundo, para que eles pudessem trazer para gente o que há de melhor”.

O presidente ainda destaca que em 2025 o evento também tera edições no interior de Mato Grosso do Sul. “Nós vamos estar com esse mesmo projeto nas cidades de Três Lagoas, Dourados e também Ponta Porã”, destaca.

