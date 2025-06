Homem provoca acidente de moto para matar ex-namorada em Bandeirantes

Um caso de tentativa de feminicídio mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (23) em Bandeirantes (MS). Segundo informações do 1º Pelotão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 00h30, na Rua Pedro Celestino. O suspeito, de 25 anos, provocou intencionalmente um acidente de moto para atingir a ex-namorada.

De acordo com o relato das vítimas, elas seguiam em uma motocicleta no sentido Centro/Bairro. Elas foram surpreendidas por outra moto que trafegava em alta velocidade no sentido contrário. O condutor teria invadido a contramão e colidido propositalmente contra as duas mulheres.

A jovem de 18 anos, uma das vítimas, afirmou aos policiais que havia encerrado o relacionamento com o suspeito no sábado (21). Ela disse que ele não aceitava o fim da relação. Segundo ela, essa recusa em aceitar o término teria sido a motivação para o crime.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram as vítimas caídas ao solo, recebendo os primeiros atendimentos da equipe do Hospital Municipal de Bandeirantes. O próprio autor da colisão também foi encontrado com lesões.

Devido à gravidade dos ferimentos, as três pessoas envolvidas foram socorridas por duas ambulâncias e encaminhadas primeiramente ao hospital local. Posteriormente, todos foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

Detalhes do Crime e Atendimento às Vítimas

As vítimas sofreram múltiplas lesões. A mulher de 25 anos teve traumas na cabeça, face, joelho esquerdo e mão direita. Enquanto a jovem de 18 anos apresentou ferimentos no pé direito, cabeça e queixo. O suspeito, por sua vez, teve lesões na cabeça e no nariz.

O homem foi transferido sob custódia da Polícia Militar de Bandeirantes e permanece sob escolta hospitalar. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.