FUTEBOL

Terceira rodada do Sul-Mato-Grossense coloca equipes em busca da primeira vitória

Rodada terá partidas no sábado e domingo em cinco cidades do Estado

Arthur Ayres

Rodada do fim de semana pode mudar cenário da tabela - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN 67
Rodada do fim de semana pode mudar cenário da tabela - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN 67

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 será disputada neste fim de semana e coloca em campo equipes que ainda buscam a primeira vitória na competição. Os jogos podem alterar a configuração da zona de classificação para a próxima fase e da parte inferior da tabela.

O Operário defende a invencibilidade, enquanto Dourados AC e Corumbaense entram em campo pressionados em busca da primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense.

No sábado (31), três partidas abrem a rodada:

Dourados AC x Águia Negra: No Estádio Douradão, às 15h30, o DAC ainda não venceu nas duas partidas que disputou, enquanto a equipe de Rio Brilhante soma quatro pontos e tenta se aproximar das primeiras posições. A arbitragem será de Marcos Mateus Pereira, com transmissão pelo canal Águia Negra TV, no YouTube.

CR Aquidauana x Naviraiense: Às 16h, no Estádio Mário Pinto, derrotado no meio de semana pelo Operário, o Aquidauana busca recuperação jogando em casa. O Naviraiense chega embalado após vitória na rodada anterior. A partida será apitada por Everton Moreira Prates e terá transmissão pelo canal CRA TV, no YouTube.

Corumbaense x AA Bataguassu: Fechando os jogos de sábado, às 18h, no Estádio Arthur Marinho, ainda sem vencer, o Galo Carijó faz seu segundo jogo como mandante. O Bataguassu, por sua vez, soma uma vitória e um empate e tenta se manter entre os primeiros colocados. A arbitragem será de Rafael de Souza Cosmo, com transmissão pela Carijó TV, no YouTube.

Times da Capital jogam domingo:

FC Pantanal x Costa Rica: A rodada segue no domingo (1º) com mais dois confrontos. No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 16h, as duas equipes venceram na rodada passada e disputam posições na tabela. O árbitro será Luiz Eduardo Duarte, com transmissão pelo canal Pantanal SAF TV.

Ivinhema x Operário: No Estádio Saraivão, às 17h, o Azulão do Vale soma um ponto em dois jogos, enquanto o líder, Galo, tem sete pontos em três partidas. A arbitragem será de Paulo Henrique Salmázio, com transmissão pelo canal Azulão TV, no YouTube.

Confira a classificação do Sul-Mato-Grossense 2026:

Pos Equipe P J SG
1 Operário 7 3 6
2 Bataguassu 4 2 2
3 Águia Negra 4 2 1
4 Costa Rica 4 2 1
5 Naviraiense 3 2 -1
6 Pantanal SAF 3 3 -3
7 Ivinhema 1 2 -1
8 Dourados 1 2 -1
9 Corumbaense 1 2 -1
10 CR Aquidauana 1 2 -3
Classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026

*Com informações da FFMS

