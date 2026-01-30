Terceira rodada do Sul-Mato-Grossense coloca equipes em busca da primeira vitória

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 será disputada neste fim de semana e coloca em campo equipes que ainda buscam a primeira vitória na competição. Os jogos podem alterar a configuração da zona de classificação para a próxima fase e da parte inferior da tabela.
O Operário defende a invencibilidade, enquanto Dourados AC e Corumbaense entram em campo pressionados em busca da primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense.
No sábado (31), três partidas abrem a rodada:
Dourados AC x Águia Negra: No Estádio Douradão, às 15h30, o DAC ainda não venceu nas duas partidas que disputou, enquanto a equipe de Rio Brilhante soma quatro pontos e tenta se aproximar das primeiras posições. A arbitragem será de Marcos Mateus Pereira, com transmissão pelo canal Águia Negra TV, no YouTube.
CR Aquidauana x Naviraiense: Às 16h, no Estádio Mário Pinto, derrotado no meio de semana pelo Operário, o Aquidauana busca recuperação jogando em casa. O Naviraiense chega embalado após vitória na rodada anterior. A partida será apitada por Everton Moreira Prates e terá transmissão pelo canal CRA TV, no YouTube.
Corumbaense x AA Bataguassu: Fechando os jogos de sábado, às 18h, no Estádio Arthur Marinho, ainda sem vencer, o Galo Carijó faz seu segundo jogo como mandante. O Bataguassu, por sua vez, soma uma vitória e um empate e tenta se manter entre os primeiros colocados. A arbitragem será de Rafael de Souza Cosmo, com transmissão pela Carijó TV, no YouTube.
Times da Capital jogam domingo:
FC Pantanal x Costa Rica: A rodada segue no domingo (1º) com mais dois confrontos. No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 16h, as duas equipes venceram na rodada passada e disputam posições na tabela. O árbitro será Luiz Eduardo Duarte, com transmissão pelo canal Pantanal SAF TV.
Ivinhema x Operário: No Estádio Saraivão, às 17h, o Azulão do Vale soma um ponto em dois jogos, enquanto o líder, Galo, tem sete pontos em três partidas. A arbitragem será de Paulo Henrique Salmázio, com transmissão pelo canal Azulão TV, no YouTube.
Confira a classificação do Sul-Mato-Grossense 2026:
|Pos
|Equipe
|P
|J
|SG
|1
|Operário
|7
|3
|6
|2
|Bataguassu
|4
|2
|2
|3
|Águia Negra
|4
|2
|1
|4
|Costa Rica
|4
|2
|1
|5
|Naviraiense
|3
|2
|-1
|6
|Pantanal SAF
|3
|3
|-3
|7
|Ivinhema
|1
|2
|-1
|8
|Dourados
|1
|2
|-1
|9
|Corumbaense
|1
|2
|-1
|10
|CR Aquidauana
|1
|2
|-3
*Com informações da FFMS