Tereza Cristina critica “bravata populista” e cobra ação do governo Lula contra tarifaço dos EUA

Em publicações recentes em sua conta oficial no X (antigo Twitter), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) criticou duramente o governo do presidente Lula por sua postura diante das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para ela, há “bravata populista” e pouco empenho em negociar uma solução.

“Que tal o Lula parar com a bravata populista e começar a resolver os nossos problemas de verdade? Em vez de criar atrito, poderia começar tentando resolver o tarifaço do Trump, que afeta o povo brasileiro. É preciso agir antes que a gente sofra (ainda mais) com a alta no custo de vida e o desemprego. Menos palanque, mais trabalho”, destacou em postagem oficial