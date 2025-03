Pelo X, Tereza Cristina declara apoio a Bolsonaro em ato por anistia no RJ

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) manifestou apoio ao ato pela anistia dos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita por meio da rede social X (antigo Twitter), onde a parlamentar afirmou ter visitado presídios e presenciado “muita gente injustiçada”.

“Convocada pelo presidente Bolsonaro, a sociedade brasileira se expressa mais uma vez em defesa da democracia, justiça e liberdade. Após o 8 de Janeiro, visitei os presídios e vi muita gente injustiçada. Continuo contra julgamentos políticos e penas excessivas. Passou da hora de pacificarmos o país”, publicou a Senadora.

O evento reuniu apoiadores do ex-presidente e contou com a presença dos governadores Cláudio Castro (RJ) e Tarcísio de Freitas (SP). A principal pauta do ato foi o pedido de anistia para os condenados pela suposta tentativa de golpe, que envolveu a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, além de ataques a agentes de segurança.

Indiciado por ser o articulador da tentativa de golpe, Bolsonaro convocou seus apoiadores a comparecerem ao evento realizado na praia de Copacabana (RJ), buscando pressionar o Congresso Nacional a debater a anistia.

DO MS

Entre as autoridades políticas que participaram da manifestação, marcaram presença os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Rodolfo Nogueira (PL-MS), deputados estaduais João Henrique Catan e Coronel Davi, bem como a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, também compareceram ao evento.

Campo Grande

Na Capital o ato não teve a força esperada, registrando um pequeno público que contou com a presença do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS), e do vereador André Salineiro (PL).