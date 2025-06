Termina hoje prazo para pagar inscrição do Enem 2025

Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta sexta-feira (27) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$ 85 e só pode ser quitado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU-Cobrança), gerada na Página do Participante.

O pagamento é obrigatório para confirmar a participação no exame, exceto para candidatos que obtiveram isenção — entre eles, estudantes que estão concluindo o 3º ano do ensino médio em escolas públicas neste ano.

A taxa pode ser paga via Pix, cartão de crédito, débito em conta ou em casas lotéricas e agências bancárias.

Segundo o edital, boletos com vencimento anterior também podem ser pagos até hoje, devido à prorrogação do prazo de inscrição, que inicialmente se encerraria em 11 de junho.

Alerta contra golpes

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça que a geração do boleto é feita somente na Página do Participante. Sites ou mensagens que direcionam para outras plataformas de pagamento são considerados falsos.

Para alertar os inscritos, o Inep tem enviado notificações por e-mail e WhatsApp sobre o prazo final. Aqueles que já pagaram a taxa podem desconsiderar as mensagens. Também é possível optar por continuar recebendo atualizações do exame pelos canais oficiais.

Provas em novembro

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados brasileiros. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da Conferência da ONU sobre o Clima (COP30).

Acesso ao ensino superior

Considerado a principal porta de entrada para universidades públicas e programas de financiamento estudantil, o Enem é utilizado para seleção no Sisu, Prouni e Fies. A nota também pode ser aproveitada em instituições de ensino superior de Portugal conveniadas ao Inep.

Em 2025, o exame voltou a oferecer a possibilidade de certificação do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos que atenderem aos critérios de desempenho mínimo.

Mais informações e esclarecimentos estão disponíveis na página oficial do Enem, que reúne o cronograma completo e as principais orientações para os participantes.

*Com informações da Agência Brasil