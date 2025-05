Terminam amanhã as inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi

Interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Iguatemi, município localizado no sul do estado, têm até esta terça-feira (13) para se inscrever. O certame oferece 12 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos em diferentes níveis de escolaridade, com salários que vão de R$ 1.268,16 a R$ 9.800,00.

As inscrições devem ser feitas presencialmente ou por meio de procurador no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº 871, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 13h.

As vagas são para os seguintes cargos: Auxiliar de Consultório Dentário (1), Auxiliar de Serviços Diversos (3), Atendente de Saúde (2), Farmacêutico/Bioquímico (2), Fisioterapeuta (1), Odontólogo (1), Médico (1) e Motorista III (1). As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida e atender aos demais requisitos especificados no edital. A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e de títulos, além de entrevista.

O processo é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da rede pública do município. Os detalhes completos podem ser consultados diretamente na site da prefeitura.