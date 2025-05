Terminam nesta sexta-feira as inscrições para vagas de Auxiliar de Manutenção em Campo Grande

Candidatos interessados em trabalhar na Prefeitura de Campo Grande têm até às 17h desta sexta-feira (16) para se inscrever no processo seletivo simplificado que oferece 300 vagas para o cargo de Auxiliar de Manutenção.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente no site oficial da Prefeitura.

A função exige apenas alfabetização, além de idade mínima de 18 anos e o cumprimento de outros critérios previstos no edital. Os selecionados terão jornada semanal de 40 horas e receberão salário mensal de R$ 1.518.

Seleção será por prova de títulos

De acordo com o edital, a classificação dos candidatos será feita por análise de títulos, com pontuação baseada em cursos, tempo de serviço e experiência na função. Não haverá aplicação de prova escrita.

O processo seletivo é temporário e visa atender demandas emergenciais da administração municipal, mas pode representar uma oportunidade de renda para quem está fora do mercado de trabalho.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 16 de maio, no site da Prefeitura de Campo Grande, na seção de processos seletivos. Não é necessário pagar taxa.

O edital completo, com os critérios de avaliação e a documentação exigida, também está disponível na mesma página.